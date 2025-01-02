Зимой коже требуется особый уход

Зимой наша кожа подвергается ежедневному негативному воздействию. Морозы, ветер и сухой воздух в помещениях приводят к ее обезвоживанию. Чтобы избежать трещин, покраснений и шелушений - нужно придерживаться нескольких правил, о которых рассказала Ульяна Медведева, врач-дерматолог:

- Наша задача восполнить гидратацию кожи, для этого обязательно в зимний период надеваем перчатки на улице в морозную и ветреную погоду. Дома при контакте с бытовой химией, при мытье посуды, надеваем одноразовые резиновые перчатки.

- Не забываем пить чистую питьевую воду, минимум литр в день, а на ночь включаем увлажнитель воздуха.

- Для очищения кожи используем мягкие очищающие средства на основе увлажняющих масел, после принятия душа обязательно увлажняем кожу туловища специальными эмалентами, - сообщает Вслух.ру.