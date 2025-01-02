Зарплаты тюменских врачей выше, чем в среднем по России

По данным Росстата за первое полугодие 2024 года, в Тюменской области средняя зарплата у врачей и работников медорганизаций с высшим образованием составляет 126 тыс. 227,8 руб., тогда как в среднем по России – 121 тыс. 322,2 руб. В Уральском федеральном округе по заработкам традиционно лидируют ЯНАО (283 тыс. 519,4 руб.) и ХМАО-Югра (184 тыс. 10,9 руб.).

В Свердловской области врачам в среднем платили 115 тыс. 716,7 руб., в Челябинской – 105 тыс. 924,2 руб., в Курганской – 100 тыс. 508,8 руб.

Средний медицинский персонал в России в среднем зарабатывал 60 тыс. 628,6 руб., в Тюменской области – 64 тыс. 211,2 руб. В регионах УрФО выплаты колеблются от 52 тыс. 74,5 руб. до 146 тыс. 358,7 руб., сообщает Вслух.ру.