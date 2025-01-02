Мифы о кардиотренировках развеял мастер спорта

О нюансах кардио рассказал мастер спорта России по бодибилдингу, обладатель титула абсолютного чемпиона СПб по классическому бодибилдингу Михаил Прыгунов.

Он советует тренировать сердце монотонно, либо интервально, когда на время повышаете интенсивность, потом ее снижаете. Для этого подойдут такие тренировки:

занятия на кардиотренажерах: беговая дорожка, велотренажер, эллиптический тренажер, степ-тренажер. Аналогичные движения на улице: бег, ходьба, катание на велосипеде, на лыжах, на коньках и т.п.

Виды кардиотренировок делятся на низкоинтенсивное кардио (пульс до 100 ударов в минуту), аэробное кардио (аэробику, 110-130 ударов), аэробно-анаэробное кардио (130-150) и анаэробное кардио (выше 150-170).

– Многие думают, что нужно много бегать, чтобы похудеть. Это заблуждение. За условные 45 минут тренировки сжигается не так много жиров и углеводов. Из всех видов кардио только во время аэробного максимально эффективно расходуются жиры. При такой тренировке с достаточным потреблением кислорода в качестве источника, а жир распадается только под действием кислорода, – подчеркнул спортсмен.

Наиболее эффективно борются с жиром силовые тренировки на крупные группы мышц. Это связано с тем, что на поддержание и рост мышц расходуется много калорий, - сообщает Тюменская область сегодня.