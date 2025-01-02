Серию роликов о влиянии школы создали тюменцы

Три видеоинтервью с психологом и психотерапевтом высшей категории, Ириной Ивановой появились в интернете. В них специалист рассказала о том, как в условиях школы можно помочь детям развить такие навыки, как целеустремленность, саморегуляция и уверенность в себе. Видеоролики можно найти в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей".

Психолог рассказала, как родители и школа могут способствовать формированию и становлению гармоничной личности ребенка. Она поделилась практическим опытом и рекомендациями для родителей по воспитанию детей: как помочь им адаптироваться к школе и учебному процессу, а также как поддержать здоровую самооценку и уверенность в себе.

В интервью на тему "Расставляем приоритеты: знания и оценки" специалист дала советы о том, как мотивировать ребенка учиться ради знаний, а не оценок. Она отметила, что в начальной школе дети осваивают новую социальную роль — роль ученика. В этот период, а также в подростковом возрасте, особенно важно помочь школьнику научиться правильно воспринимать свои неудачи.

Во втором видео на тему "Как научить ребенка быть эффективным" Ирина Иванова поделилась своими мыслями о том, как важно соблюдать баланс между учебой и отдыхом. Она дала советы о том, как помочь детям освоить искусство управления временем и научиться следовать расписанию. Также психолог представила несколько эффективных техник и упражнений для правильной расстановки приоритетов, подчеркнув, что обучение детей этому важному навыку можно сделать увлекательным процессом через игру. По мнению эксперта, обучение в школе является важным этапом в жизни каждого ребенка.

В видеоинтервью на тему "Школа и самооценка: как они связаны?" психолог поделилась своими мыслями о том, как школа влияет на самооценку и уверенность в себе школьников. Она считает, что оценки учителей и родителей, мнение сверстников играют ключевую роль в формировании самооценки ребенка.

Ирина Иванова рассказала, что страх перед новыми начинаниями, который может испытывать ребенок, зачастую связан с ограничениями, которые ему ставили в детстве. Этот страх может проявляться в нежелании пробовать что-то новое, в боязни знакомиться с людьми, - сообщает КП-Тюмень.

— Очень важно, чтобы родители осознавали значимость психологического образования в вопросах, касающихся как внутреннего, так и социального развития ребенка. Ведь школьная среда оказывает значительное влияние на становление личности. Родителям следует понимать, как их ребенок реагирует на различные ситуации в школе, чтобы оказать ему помощь в адаптации, — рассказала руководитель онлайн-проекта "Своим примером" София Картавых.