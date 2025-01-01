В Тюменской области развивается система фотофиксации нарушений ПДД

175 стационарных комплексов фотофиксации нарушений ПДД действуют в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске. С помощью 52-х передвижных комплексов осуществляется контроль за соблюдением ПДД на федеральных автодорогах региона, 9 мобильных комплексов курсируют по федеральным трассам Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, а также по региональным дорогам.

"В 2024-м году камерами на наших дорогах выявлено более 1100 000 нарушений ПДД: это превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе для общественного транспорта, неиспользование ремней безопасности, разговоры по мобильным телефонам, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и др., - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Все стационарные и передвижные камеры установлены в местах повышенной аварийности, где уже случались ДТП", - сказал Андрей Миллер.

Контроль на федеральных автодорогах с помощью камер позволяет предупредить опасное поведение водителей, так как о расположении каждой камеры они оповещаются заранее с помощью аншлагов и указателей, кроме того, о расположении камер участники движения информируются с помощью мобильной карты, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.