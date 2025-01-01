Тюменский врач рассказала, как восстановиться после переедания

Переедание в новогоднюю ночь может привести к тяжести в желудке, дискомфорту и долгосрочным последствиям для здоровья. Чтобы наслаждаться праздником без лишнего стресса для организма, важно знать, как помочь себе, если вы все же переели. Тюменский терапевт Екатерина Голубитских рассказала о простых и эффективных способах справиться с этим состоянием.

Салаты желательно заправлять не покупным майонезом, а приготовить его самостоятельно, либо заменить на масло или сметану.

– Если вы все же переели и чувствуете тяжесть и дискомфорт в животе, на помощь могут прийти ферментные препараты. Но при их приеме могут быть противопоказания, лучше заранее проконсультироваться с вашим лечащим врачом, – отмечает медик.

На следующий день после праздничного застолья рекомендуется устроить разгрузочный день из легкого куриного супа, постного мяса и овощей, чтобы реабилитировать организм от тяжелой новогодней нагрузки. Если же признаки дискомфорта не прошли, необходимо обратиться к специалисту.

В новогодние праздники увеличиваются случаи обращений тюменцев не только с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и с отравлениями. Екатерина Голубитских призывает горожан внимательно смотреть сроки годности продуктов, особенно консервированных товаров. Это может сулить такое опасное инфекционное заболевание как ботулизм. А если планируется все же доесть новогодние салаты, то сделать это желательно в первой половине дня и в первые 72 часа после приготовления блюда. В противном случае, кулинарные изыски грозят отравлением.