Самая дорогая подержанная елка в Тюменской области стоит 250 тысяч рублей

Самой дорогой елкой в области оказалась искусственная подержанная "лесная красавица", которую хозяева оценили в стоимость дешевой машины – 250 тысяч рублей. Объявление о ее продаже выставили на одном из сайтов объявлений.

"Иcкуcствeннaя нoвoгодняя елка произвoдствa Бельгия. Зимняя кpаcaвицa сoздаcт пpaздничную aтмoсферу и в домe, и в офисe", – сообщает продавец. При этом высота изделия не указана. Дерево состоит из четырех частей и легко собирается.

Высокая цена может объясняться тем, что новогодний символ украшен дорогостоящими дизайнерскими игрушками фирмы Gооdwill. На официальном сайте производителя их цена колеблется от 711 рублей до 20 тысяч. Хозяин елки сообщает, что она была установлена всего 3 раза".