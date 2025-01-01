Перед Новым годом востребованы курьеры и упаковщики

Упаковщики, курьеры и продавцы возглавили топ-специалистов по спросу в Тюменской области в декабре, сообщает "Авито работа".

Спрос на упаковщиков увеличился на 37 %, а средняя зарплатная вилка в декабре 2024 г. составила 100 тыс. - 250 тыс. рублей в месяц на вахте. Из других вакансий направления логистики, доставки и грузоперевозок на 55 % выросло количество предложений для сотрудников склада с доходом до 90 тыс. до 220 тыс. рублей в месяц. Уровень дохода в данном случае зависит от графика работы: чаще всего соискателям предлагают вахтовый формат с временным переездом в Московскую область.

Популярностью пользуются курьеры для доставки подарков и праздничной продукции. Их обязанности включают доставку товаров по городу и взаимодействие с клиентами, а график обычно сменный или гибкий. Средний доход курьеров в Тюменской области составляет 112 тыс. 852 рубля.

Также востребованы продавцы-консультанты. Они помогают покупателям с выбором продукции, оформляют покупки, работают по сменному графику, а средняя зарплата составляет 47 тыс. 431 рубль. Доход может варьироваться с учетом бонусов. Еще одна популярная категория вакансий — аниматоры на новогодние мероприятия, - сообщает Тюменская линия.