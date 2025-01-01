Агрономы дали советы по выбору фитолампы

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области советуют приобрести фитолампы для искусственного досвечивания сеянцев в зимний период.



Рекомендуется приобретать приборы с красным или синим (фиолетовым) спектром, цвета активизируют процесс фотосинтеза, повышают скорость деления клеточной массы, если синего спектра достаточно, побеги не вытягиваются, а стебель становится более толстым и плотным.

Лампы бывают натриевые, люминесцентные, накаливания, металлогалогеновые и светодиодные. Наиболее популярные, эффективные и экономичные – светодиодные. Основные плюсы при покупке такого фитосветильника: потребляют меньше электроэнергии, чем стандартные лампы; в их спектре достаточное количество красного и синего цветов; нагреваются незначительно, поэтому вы можете размещать их вблизи растений без риска обжечь листья; лампа обеспечивает ровное свечение без мерцания.

Приучайте растения к подсветке постепенно, начиная с 15 минут в день и понемногу увеличивайте время. Фитолампы нельзя использовать без перерыва, растениям необходим период покоя, круглосуточно работы они не должны. Так для огурцов и томатов в пасмурные дни потребуется освещение около 15 часов, баклажану и перцу достаточно 12, а вот капусте – 16 часов, - сообщает КП-Тюмень.