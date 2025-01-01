Рациональному использованию ресурсов обучают в "Роднике"

Сотрудники тюменского центра "Родник" адаптируют современные тренды в условия реабилитации. Апсайклинг, ресайклинг, трэш-арт — эти модные названия получили в последнее время большое распространение.

Социальный педагог Ольга Волосач занимается плетением из бумажной лозы. После плетения остаются обрезки бумажных трубочек. Ольга Ивановна придумала использовать их повторно. Из таких остатков получаются замечательные мелочи для кухни.

"На мастер-классе мы много говорим о вторичном использовании материалов. Задействуем и маму, и ребенка. Ребята увозят домой готовое изделие на память о "Роднике" и теплые воспоминания о времени, проведенном за общим делом", — рассказывает педагог.

"Родник" традиционно славится своим творческим началом. Ежедневно для детей с инвалидностью проходят занятия, где творчество становится своего рода катализатором: запускается формирование отсутствующих навыков, ребята социализируются, адаптируются в обществе.



По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).