Как приготовить новогодние шишки, рассказала кулинар

Анастасия Семянива, тюменский кулинар и телеведущая поделилась рецептом вкусного десерта.

Для приготовления вам понадобится:

• 400 г шоколадного бисквита

• 50-100 г сливочного масла

• 100-200 г сгущенки

• 2–3 ст. л. какао

• 1/2 стакана сливок

• 70 г шоколадных кукурузных хлопьев или шоколадных каллет, или лепестков миндаля (на выбор)

• 1-2 ч.л. сахарной пудры.

Для приготовления будем использовать уже готовый шоколадный бисквит, его можно купить в любом гипермаркете города, а также какао, сгущенку (вареную или обычную). Кроме того, можно добавить сливочное масло комнатной температуры и шоколадные или кукурузные хлопья.

Нарезаем бисквит как можно мельче, буквально шинкуем его соломкой. Далее надеваем перчатки и к бисквиту добавляем вареную сгущенку, все это мнем руками. Если консистенция суховатая, можно долить сливок — 33-процентных. Добавляем в тесто какао. Перемешиваем массу, чтобы стала однородной.

После этого скатываем шарики приблизительно по 40-50 граммов и формируем из них высокие шишки, придавая конусообразную форму. Далее закрываем шишки хлопьями — лепим их по кругу на пирожное. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Десерт готов, - сообщает Вслух.ру.