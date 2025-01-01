Новогодний кулинарный лагерь откроется в Тюмени

Кулинарный лагерь по приготовлению новогодних блюд откроют организаторы школы "Вари-Играй. Для гостей проведут мастер-классы и игры, рассказал основатель кулинарного шоу "Вари-Играй", педагог со стажем Павел Притупа.

"Будем готовить новогодний бургер, сладкую пиццу и пряный напиток с корицей. Всего в нашу школу с момента ее открытия, с января 2024 года, на постоянной основе ходили более 30 детей от пяти до 12 лет. Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Все наши ученики получают книжку юного кулинара, зарабатывают баллы и получают от нас подарки", - рассказал Павел.

"Мы хотим приглашать детей не только готовить, но и для съемок, чтобы они почувствовали себя героями. В будущем хотим, чтобы они стали настоящими шеф-поварами, которые будут приходить к нам, чтобы учить других детей", - поделился Павел Притупа.

Школа "Вари-Играй" состоит из пяти модулей, каждый из которых включает по три занятия, направленных на изучение основ кулинарии. Дети знакомятся с историей блюд, учатся технологии их приготовления, изучают традиционные завтраки, обеды и ужины, - сообщает Тюменская линия.