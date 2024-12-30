В Тюмени завершился "Шоколадный турнир"

"Шоколадный турнир" имени заслуженного работника физической культуры и спорта Анатолия Ивановича Дедюхина прошел в Тюмени.

В соревнованиях приняли участие боксеры возрастной категории 2013-2014 годов рождения из спортивной школы № 3, спортивного клуба "Ломоносов", центра "Контакт" и других клубов.

По результатам соревнований в своих весовых и возрастных категориях лидерами стали:

воспитанники клуба бокса "Mad bear" - Дмитрий Тихонов (26 кг) и Артем Авраменко (30 кг, 1 группа);

ребята из спортивной школы "Прибой" - Хушбахт Абдурахманов (28 кг), Руслан Исламов (30 кг, 2 группа), Ярослав Ильинский (42 кг), Платон Рыжиков (50 кг); Руслан Качаев (38 кг, 1 группа), Лев Петров (44 кг);

спортсмены из центра "Контакт" - Адам Идиев (32 кг, 1 группа), Кирилл Иванов (48 кг, 2 группа), Захар Жмуд (60 кг);

представители боксерского клуба "Джеб" - Александр Ширяев (32 кг, 2 группа) и Сергей Шишкин (40 кг, 2 группа);

бойцы из спортивной школы №3 - Константин Куликов (36 кг, 1 группа), Григорий Комаров (36 кг, 2 группа), Саркис Нигоян (48 кг, 1 группа);

Глеб Гринько (36 кг, 3 группа) и Михаил Решонов (63 кг) из спортивного клуба "Ломоносов";

а также Ратмир Непочатый (зал бокса на Республике, 34 кг, 1 группа) и Андрей Манячук (Тюмень Профи, 34 кг, 3 группа.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.