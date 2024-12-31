Почему запотевают стекла в машине и что с этим делать

Конденсат снижают обзорность в авто, и может стать причиной ДТП.

Маркетолог сети шинных и сервисных центров Елена Юденок рассказала, как победить конденсат своими силами.

– Стекла в машине запотевают из-за конденсации влаги на их поверхности. Это происходит, когда теплый, влажный воздух внутри автомобиля сталкивается с холодной поверхностью стекла, что приводит к образованию капель воды, – объяснила автоэксперт.

Елена Юденок предложила несколько методы борьбы с запотеванием стекол.

Использование кондиционера. Кондиционер помогает уменьшить влажность в салоне

Включение обогревателей заднего стекла и переднего стекла.

Проветривание автомобиля. Так тоже можно уменьшить количество влажного воздуха в салоне авто.

Применение антизапотевателей. Существуют специальные химические средства, которые наносятся на стекло и уменьшают образование конденсата.

Регулярная чистка стекол. Грязь и жир на стеклах могут способствовать конденсации, - сообщает Тюменская область сегодня.