Стоит ли доверять встроенным антивирусам на телефоне

"Большинство производителей мобильных устройств делают шаги в сторону улучшения безопасности, предоставляя пользователям встроенные защитные функции. Тем не менее, эти решения не всегда могут справиться с новейшими угрозами и современными схемами атак, которые появляются в цифровом мире. Поэтому важно устанавливать дополнительные антивирусные программы, обеспечивающие более продвинутый и высокий уровень защиты", - рассказал эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

Специалисты по кибербезопасности постоянно отслеживают новые угрозы и оперативно обновляют свои базы данных для детектирования вредоносных программ. В отличие от встроенных антивирусов, сторонние решения могут быстрее реагировать на новые угрозы и обеспечивать более надежную защиту.

Как отмечает Дмитрий, современные решения для защиты мобильных устройств существенно расширяют возможности пользователей для сохранения собственной приватности: помимо антивирусных компонентов, встроенные в них технологии не позволяют перейти по опасным ссылкам, - сообщает АиФ-Тюмень.