Тюменские спасатели напоминают о безопасности в новогодние праздники

Рекомендациями по безопасному использованию фейерверков поделилась сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Александра Гаврилова.

Тюменцам советуют покупать только сертифицированную пиротехнику. Использовать фейерверки необходимо строго по инструкции, запускать их на открытой местности, вдали от людей, зданий, деревьев, линий электропередач. Нужно соблюдать расстояние от горящей петарды или фейерверка 5-10 метров, не использовать товар в состоянии опьянения. Хранить пиротехнику необходимо в сухом месте, вдали от источников огня.

Сотрудники МЧС России проверяют места реализации и хранения пиротехники. Целью таких мероприятий является пресечение фактов продажи товаров, которые не соответствует установленным требованиям, а также профилактика нарушений требований пожарной безопасности в местах ее реализации, - сообщает Тюменская линия.