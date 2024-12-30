В праздничные дни усилен контроль за перевозкой детей в авто

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях и перевозки организованных групп детей автобусами. Трафик детских перевозок в новогодние каникулы увеличивается. В категории особого риска - межрегиональные семейные поездки по федеральным автодорогам.

"Первое смертельное ДТП с ребенком-пассажиром в 2024-м году произошло именно в новогодние каникулы на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск во время возвращения семьи с детьми из гостей домой, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В уходящем году автоинспекторы уже выявили в регионе почти 10 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях", - сказал Андрей Миллер.

В ходе контроля за движением инспекторы ДПС проверяют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства, - сообщает

Госавтоинспекция Тюменской области.