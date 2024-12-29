Как правильно формулировать желания, пояснил эксперт

В новогоднюю ночь существует традиция загадывать желания. Один из популярных способов – написать желаемое на бумажке, сжечь ее, пепел высыпать в шампанское и выпить. Значение этого ритуала объяснил таролог и астролог по бизнесу и отношениям Борис Зак.

"Написать желаемое на бумажке, сжечь ее, пепел высыпать в шампанское и выпить - ритуал активации разных стихий, которые помогают желанию исполниться. Для начала желание нужно четко сформулировать. То есть оно в идеале должно быть конкретным, измеримым, ограниченным по срокам, реалистичным и значимым для человека. Так, например, "хочу миллион долларов" нереалистично, да и мало значимо для человека, так как оно абстрактно. А вот "хочу получать зарплату на 30% больше начиная с февраля 2025 года" - это вполне реалистичное и достижимое.

После того, как желание формулировано, его нужно записать на бумаге, а затем произвести его вслух хотя бы шёпотом - так активируется стихия Воздуха. Поджечь бумажку – так активируется стихия Огня. Кинуть бумагу в бокал с шампанским и выпить – так активируется стихия Воды. До этого в бокал стоит кинуть маленькую щепотку соли – так активируется стихия Земли. Стихии усиливают и ускоряют исполнение желания", - говорит Борис Зак.

Есть и альтернативный вариант активации стихий, чтобы не портить шампанское, нужно произнести желание вслух хотя бы шёпотом, чтобы активировать стихию Воздуха. Зажечь свечу, чтобы активировать стихию Земли. Бумажку с желанием можно немного смочить несколькими каплями воды – привести в силу стихию Воды. Поджечь бумажку, активировав стихию Огня, - сообщает Мегатюмень.