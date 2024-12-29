Тюмень на конкурсе "Город России" может попасть в ТОП-10

В ежегодном всероссийском конкурсе "Город России. Национальный выбор-2024" Тюмень набрала около 30 тысяч голосов и занимает 11 место в списке из 87 мегаполисов. Если поддержать областную столицу в канун Нового года, можно попасть в первую десятку.

Голосование проводится на сайте город-россии.рф. Нужно выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Не требуется смс и других подтверждений, регистрации. Процедура бесплатная, возрастных ограничений нет (0+). С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Итоги 2024 года будут подведены 31 декабря в 12 часов по московскому времени.

Тюмень лидирует среди столиц Уральского федерального округа в голосовании. Ханты-Мансийск на 12 месте, Челябинск – на 15-м, Екатеринбург – на 25-м, Курган – на 47-м, Салехард – на 54-м. В тройке лидеров Владивосток, Нальчик, Севастополь, - сообщает Вслух.ру.