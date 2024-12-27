Путин отметил профессионализм спасателей во время паводков в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях

Владимир Путин отметил высокий профессионализм спасателей при ликвидации последствий масштабных паводков в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях

Видеообращение ко Дню спасателя размещено на сайте Кремля.

"По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде, оперативно ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. В самых нестандартных обстоятельствах действуете грамотно, как единая, слаженная команда", - сказал глава государства.

В Тюменской области поздравления с профессиональным праздником принимают сегодня сотрудники МЧС, ТОСЭР, областной противопожарной службы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в профессии спасателя нет случайных людей. Спасатели работают в опасных ситуациях, проявляя мужество и решительность. "Это мы не раз видели в истории региона при ликвидации чрезвычайных происшествий, в период пожаров, а в этом году – во время рекордного паводка".

От имени жителей области глава региона поблагодарил всех спасателей, сотрудников МЧС за самоотдачу и помощь, пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в службе на благо людей.

За 2024 год областными спасателями было спасено 684 человека, оказана помощь более 2 000 жителям Тюменской области, проведено 40 водолазных работ.

В режиме чрезвычайной ситуации, ликвидируя последствия поводка, областные спасатели доставили в отрезанные водой территории свыше 15 тонн продуктов и средств личной гигиены, укрепили более 2 000 м водозаградительных дамб, эвакуировали из зон подтопления свыше 1 200 человек.