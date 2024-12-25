В региональном фонде "Защитники Отечества" прошла встреча школьников с ветеранами СВО

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюмени в региональном фонде "Защитники Отечества" городские школьники встретились с ветеранами специальной военной операции. Юные художники участвовали в конкурсе "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани", организованном Общественной палатой Тюменской области, и рисовали земляков, совершивших подвиги во время выполнения боевых задач.

"Сегодня мы встречали юных гостей - авторов рисунков, которые участвовали в конкурсе, и детей наших ветеранов. После экскурсии по филиалу фонда прошел урок мужества - встреча с ветеранами СВО, на котором юные художники представили свои рисунки, а дети ветеранов рассказали о том, как они ждали своих пап, и какие у них папы-герои", - рассказала заместитель по проектам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Анастасия Левинова.

Общественные активисты пригласили на встречу не только участников и победителей конкурса, но и детей из семей военнослужащих, участников специальной военной операции, а также самих героев, которым они посвящали свои рисунки. Члены Общественной палаты поблагодарили ребят за участие в конкурсе и поздравили их с Новым годом.

"В рамках соглашения о сотрудничестве с филиалом фонда "Защитники Отечества" мы планируем проведение многих подобных встреч. Эта встреча посвящена закончившемуся конкурсу "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" и, прежде всего, той номинации, которая посвящена и героям Великой Отечественной войны, и бойцам специальной военной операции", - отметил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Один из ветеранов – Николай Митрофанов. Наш земляк рос в приемной семье и окончил среднюю школу в Ишиме. Молодой мужчина участвовал в специальной военной операции и за спасение раненого товарища получил орден Мужества. После возвращения на родину герою предоставили квартиру в доме в поселке Винзили. Вместе с супругой в счастливой семье молодожены воспитывают дочь, которой полтора года, и мечтают о пополнении.

"Ребята должны знать, что наши товарищи совершают подвиги для того, чтобы они могли жить мирной жизнью. Думаю, что каждый человек, который выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции, совершил большой подвиг, потому что принял решение встать на защиту своей Родины", - уверен ветеран.

Для участия в творческом конкурсе 12-летняя Дарья Сербин нарисовала Героя России Жумабая Раизова и в своей работе изобразила службу тюменского военного в десантно-штурмовой бригаде. Девушку вдохновила тема самоотверженной любви к Отечеству. Благодаря таким героям, как Жумабай Раизов, наши сверстники живут спокойной и счастливой жизнью, уверена Дарья.

В завершение урока мужества школьники подписали новогодние открытки для тюменских бойцов. Встреча закончилась предновогодним чаепитием и вручением подарков юным художникам, участникам творческого конкурса. Угощения для праздничного стола были подготовлены при помощи председателя комиссии по экономическому развитию, поддержке малого и среднего бизнеса Общественной палаты Ларисы Невидайло, а билеты для посещения аквапарка "ЛетоЛето" школьникам предоставили благодаря участию известного тюменского предпринимателя Владимира Шевчика.

"Встреча в филиале фонда "Защитники Отечества" очень важна, потому что наши гости увидели, что все люди, которые обращаются к специалистам фонда и которым нужна помощь, могут на нее рассчитывать, и особенно дети из семей военнослужащих, в том числе, из тех семей, в которых без вести пропали отцы. Для нас важно, чтобы они понимали, что не останутся одиноки и получат помощь и защиту государства и общества", - сделал вывод Геннадий Чеботарев.