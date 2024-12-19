Дмитрий Артюхов анонсировал на Ямале запуск программы "Время героев" для бойцов СВО

В 2025 году на Ямале запустят программу "Время героев". Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время Совета глав, который накануне прошел в Губкинском. Ямальских бойцов СВО будут готовить к госслужбе в гражданской сфере.

"Мы очень хотим выявить ямальцев – участников специальной военной операции, заинтересованных и после возвращения домой в служении обществу, но уже в гражданской сфере, в муниципальном государственном управлении. Ребята, которые переживают за результат и в любом деле готовы проявлять инициативу и собранность, у нас точно есть. Многие из них уже этой осенью вошли в составы местных дум", – отметил Дмитрий Артюхов.

Реализовывать региональную программу в округе будут с использованием методик Президентской академии, которая выступает оператором федерального проекта. Он нацелен на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

Напомним, недавно губернатор Дмитрий Артюхов провел "Прямую линию", в ходе которой прозвучал запрос на помощь участникам СВО в получении образования. Это нужно для того, чтобы вернувшиеся с фронта военнослужащие могли устроиться на высокооплачиваемую работу. Глава ЯНАО пообещал, что меры в этой части будут приняты, бойцов обязательно поддержат.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО