Депутаты Тюменской гордумы учредили новое поощрение для многодетных семей

Почетный знак за сохранение и укрепление семейных ценностей будут вручать многодетным семьям города с 2025 года, решение о введении нового поощрения приняли депутаты на декабрьском заседании Тюменской городской думы.

По словам председателя постоянной комиссии думы по городскому общественному управлению Степана Киричука, награда направлена на укрепление института семьи, повышение престижа многодетной семьи в городе Тюмени. Глава города Максим Афанасьев эту идею также поддержал.

"Это почетный знак за сохранение и укрепление семейных ценностей. Его может получить полная многодетная семья, в которой не менее пяти детей, супруги находятся в браке не менее 15 лет и последние десять лет проживают в городе Тюмени. Нам думается, что данная награда будет мотивировать наши семьи на рождение детей и позиционировать наши традиционные ценности", - подчеркнула председатель гордумы Светлана Иванова.

Ходатайства о поощрениях будет рассматривать специальная думская комиссия, но не более семи в год, чтобы подчеркнуть значимость награды. Вручать знак планируют в торжественной обстановке и на мероприятиях, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.