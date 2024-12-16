Тюменская врач рассказала о гипертонических мифах

Артериальная гипертензия без контроля врача повреждает сердце и сосуды, мозг, глаза и почки.

Три распространенных мифа о гипертонии развеяла главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по медицинской профилактике и главный врач городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая.

1. Один из распространенных мифов – что для некоторых существует особенное "рабочее" давление, отличающееся от медицинской нормы, но ничем здоровью не вредящее. Иногда пациенты так и говорят врачам: "Мое давление всегда повышено и ничего. Значит, это и есть норма для меня лично".

По словам Виктории Беленькой, это заблуждение крайне вредное. Даже если вы не испытываете недомогания, но ваше давление выше нормы, необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач проведет обследование и по показаниям назначит лечение, - сообщает Тюменская область сегодня.

2. Есть пациенты, которые годами "сбивают" давление, заваривая травяные сборы.

– Есть прекрасное старинное изречение: все есть лекарство, и все есть яд, дело лишь в количестве. Но вы никогда не можете знать, сколько в вашем травяном отваре лекарства и есть ли оно там вообще. А в медицинских препаратах количество действующего вещества точно отмерено, и доктор назначит те дозы, которые нужны именно вам, – отметила Виктория Беленькая.

3. Нередко приходится сталкиваться с тем, что пациенты прибегают к лекарствам, только почувствовав недомогание, однако антигипертензивные препараты так не работают. Для правильного и стабильного эффекта принимать их нужно каждый день и строго по рекомендациям врача. Также не забывайте о правильном образе жизни.

– Положительный эффект для здоровья сердечно-сосудистой системы имеют сбалансированное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, здоровый сон в достаточном количестве, отказ от спиртного, сигарет и кофе, – подчеркнула Виктория Беленькая.