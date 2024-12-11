В тюменском правительстве обсудили безопасность региона в праздники

Обеспечение безопасности жителей Тюменской области в период новогодних и рождественских праздников является одной из ключевых задач для правоохранительных органов и местных властей. Об этом заявил губернатор Александр Моор на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

В ближайшее время в области планируется провести более ста массовых мероприятий. Для поддержания общественного порядка во время новогодних и рождественских праздников более 1 400 сотрудников полиции, совместно с частными охранниками, народными дружинниками и казаками будут обеспечивать безопасность. С 29 декабря полицейские начнут работать в усиленном режиме, сообщил начальник УМВД РФ по Тюменской области Александр Смирнов.

Кинологи и инженерно-саперные подразделения проведут проверки мест проведения праздников для выявления возможных взрывоопасных предметов.

Сотрудники МЧС РФ в Тюменской области проведут противопожарные инструктажи для персонала мест проведения мероприятий. Особое внимание на объектах с детьми уделят эффективной работе систем противопожарной защиты, наличию огнетушителей и состоянию путей эвакуации.

С 27 декабря по 9 января сотрудники противопожарной службы и спасатели перейдут на усиленный режим работы, уточнил начальник МЧС Артур Хачатрян.

На заседании также были рассмотрены вопросы безопасности транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического сектора.