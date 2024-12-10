Моор и "Движение первых" подвели итоги работы за 2024 год

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального координационного совета по взаимодействию с "Движением первых".
Юбилейный для Тюменской области 2024 год был насыщен интересными событиями с активным участием "Движения Первых", отметил Александр Моор. Более 2,2 тысячи юных жителей региона побывали на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Около 240 активистов "Движения рервых" достойно представили регион на всероссийских конкурсах и проектах. Свыше 970 школьников приняли участие в шести профильных сменах в детских оздоровительных центрах нашего региона.
Губернатор акцентировал внимание на необходимости противодействия попыткам втягивания детей в противоправную, в том числе экстремистскую деятельность. Детские общественные организации региона и родительское сообщество должны активно включиться в эту работу, поставил задачу Александр Моор.
Подводя итоги заседания, глава региона напомнил, что 2025 год объявлен в Тюменской области Годом героев:
В наступающем году мы отметим 80-летие Великой Победы. Я предлагаю вспомнить не только героев Великой Отечественной войны, а всех, кто защищал нашу страну и отстаивал ее интересы – ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, участников специальной военной операции. Все они – наши герои. Их поступки и подвиги достойны того, чтобы мы рассказывали о них детям.
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