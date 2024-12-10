Ишим отправил бойцам комплекс РЭБ и другие полезные вещи

Ишим направил значительное количество гуманитарной помощи своим землякам, участвующим в СВО. Праздничное мероприятие состоялось в День героев Отечества на территории военной части, где находится 40-й Краснознамённый инженерно-сапёрный полк.

Полк получит передовое оборудование для борьбы с вражескими дронами — систему РЭБ, а также дизельный генератор, стройматериалы и множество других необходимых вещей, согласно заявкам от военных.

Андрей Артюхов, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя областной думы, подчеркнул:

С начала СВО 40-й инженерно-сапёрный полк достойно выполняет свои задачи. Под командованием полковника Рустама Сайфуллина ему было присвоено звание Героя России.

Глава Ишима и секретарь городского отделения "Единой России" Федор Шишкин сообщил, что местные жители регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи. "Мы поддерживаем постоянную связь с нашими военными и быстро реагируем на их просьбы. Благодаря предпринимателям купили дорогое оборудование. В сборе груза активно участвовали члены "Единой России", городские ветераны и образовательные учреждения. Благодарю всех за желание поддержать наших героев", — сказал он.

председатель городской думы Алексей Ипатенко призвал земляков сохранять отзывчивость: "Ишимцы с честью исполняют свой долг. Поддержка земляков в СВО очень ценится, и бойцы знают, что тепло родного дома всегда с ними".

В завершение встречи ее участники, включая солдат и воспитанников военно-патриотических обществ, возложили цветы к мемориалу на Аллее славы.