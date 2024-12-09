Тюменские медики продолжают помогать жителям Краснодона

Врачи из Тюменской области на протяжении двух лет регулярно приезжают в Краснодон Луганской Народной республики, чтобы лечить местных жителей и делиться своими знаниями с коллегами. Сейчас там находится десятая по счету бригада, причем некоторые медики в ее составе жителям новых регионов РФ приходят на помощь уже не в первый раз.

"В Краснодон второй год подряд приезжают хирурги, травматологи, терапевты, педиатры, эндокринологи. Чтобы помочь людям и поделиться своим опытом и знаниями с коллегами. Тюменский врач-педиатр Александр Косинов сегодня работает в детском отделении Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы. Помогает своим коллегам и маленьким пациентам.На подшефную территорию доктор приезжает уже четвёртый раз. На новые территории — шестой. Проводил профосмотры детей в Херсонской и Запорожской областях", - сообщает пресс-служба администрации Краснодонского муниципального округа.

Сам Александр рассказывает, что ему нравится такая работа, а к отделению в Краснодоне, к сотрудникам уже даже прирос: "Мне кажется, здесь работаю намного чаще, чем и у себя в Тюмени. Ближе и роднее все равно остается Тюмень, потому что в город я прям сильно влюблен, но что там, что здесь есть хорошие люди, к которым я тянусь, которые тянутся ко мне. В работе это незаменимо".

По словам Косинова, работать в Краснодоне он будет до 9 января, а потом вернется в Тюмень, Новый год будет встречать на дежурстве в больнице.