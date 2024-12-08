Студенты-волонтеры учат ЗОЖ

Волонтеры проекта "Приоритет – здоровье" ответили на вопросы о здоровом образе жизни ребят из профильной смены областного детского центра "Ребячья республика".

Это студентки Тюменского медицинского университета Анастасия Нестерова и Анастасия Самарич во главе со своим куратором и наставницей, доцентом кафедры медицинской деонтологии, кандидатом медицинских наук Екатериной Юсуповой.

Проект реализуется с 2023 года. Особое внимание в них уделяется здоровьесберегающим технологиям, правильному питанию и профилактике деструктивных привычек. Детям нравятся эти увлекательные занятия, они с большим интересом изучают таблицы ЗОЖ, подсчитывают калории, принимают активное участие в оздоровительных мастер-классах, а также изучают приемы оказания первой помощи. А формат "равный – равному", когда знаниями делятся практически ровесники целевой аудитории, позволяет выстроить между лекторами и слушателями эффективный и доверительный диалог.

– Как будущий врач я понимаю, что самая эффективная медицина – профилактическая. Болезни возникают главным образом там, где отсутствует их профилактика. Поэтому хочу в меру сил и возможностей вносить свой вклад в здоровьесберегающие проекты. А поскольку большинство наших болезней "родом из детства", мы делаем особый акцент на работу с подрастающим поколением, – рассказала Настя Нестерова.

Екатерина Юсупова добавила, что существуют четыре основных фактора, влияющих на наше здоровье – генетические предрасположенности, экология, качество медицинских услуг и образ жизни человека. Определяющим является образ жизни – состояние нашего здоровья зависит от него в большей степени, чем от генетики, медицины и экологии вместе взятых, - сообщает Тюменская область сегодня.