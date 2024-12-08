Как спасти сад от гибели, когда зимой нет снега

Морозостойкость ягодных культур, плодовых деревьев и кустарников зависит от скорости снижения температуры воздуха и почвы. Чем плавнее температура понижается, тем растение лучше подготавливается к зиме, проходит необходимое закаливание, состоящее из нескольких продолжительных периодов. Корневая система растений продолжает выполнять свои функции без остановки, работает круглый год, но с разной интенсивностью. Единственным замедляющим фактором роста и развития корней является температура плодородного почвенного слоя и замерзание доступной влаги.

Погодные условия в нашем регионе становятся все более непредсказуемыми: оттепели не дают растениям погрузиться в естественный период покоя, а резкие неожиданные морозы могут погубить. Отрицательные температуры без снега являются опасным явлением, так как именно снег является лучшим утеплителем почвы и защитой корневой системы растений, - рассказала Маргарита Шляпина, агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Запрещается полив теплой водой в холодный бесснежный период для того, чтобы согреть корни - резкие температурные колебания будут губительны для растений. Нужно помнить, что плотные, бедные органикой, песчаные почвы гораздо быстрее промерзают. В богатых органикой почвах, в меру увлаженных и необходимого гранулометрического состава, температура снижается более плавно.

Нужно сохранить тепло в почве с помощью материалов, которые будут препятствовать отдаче тепла в воздух.

1. Окучивание - наиболее простой способ укрытия корневой системы. Поверхностный слой почвы взрыхляют и подсыпают к основанию куста высотой насыпи около 15 см, это позволяет поддерживать оптимальную температуру около корневой шейки, сохраняет возрождающиеся почки. Но, окучивание проводят в районах с устойчивыми морозами уже после подмерзания верхнего слоя почвы, а в районах с неустойчивой погодой это может привести к выпреванию и гибели в дальнейшем. В таком случае сначала нужно засыпать корневую шейку растения крупным песком, а затем почвой.

2. Мульчирование материалами - торф, перегной, опилки, опавшие листья, сосновый лапник и иголки, помогают уменьшить потери тепла в почве и сделать их более равномерными. Мульчу необходимо уложить до наступления сильных морозов, особенно, если ваши плодовые растения или кустарники имеют чистый приствольный круг, - сообщает КП-Тюмень.