О раздражителях в рабочих чатах рассказала тренер по этикету

Рабочие чаты помогают быстро обмениваться информацией и оперативно решать вопросы. Они же отвлекают, раздражают и снижают эффективность работы.

Аналитики сервиса "Работа. ру" провели исследование, в котором приняли участие более 3,5 тысячи пользователей сети Интернет. Выяснилось, что многим не нравятся грамматические ошибки в рабочих переписках. Об этом заявили 42% участников исследования, - пояснила тренер по этикету Анастасия Анохина.

– Грамматические ошибки – табу, – считает Анастасия. – Что чувствует получатель? Пренебрежение – ведь отправитель не смог найти время и перечитать сообщение перед отправкой, не воспользовался автоматической проверкой орфографии.

Не любят получать сообщения в нерабочее время 34% опрошенных.

– Понятие рабочего времени в каждой компании свое. С точки зрения цифрового этикета ответ с задержкой в несколько часов уместен только при общении по электронной почте. Корпоративный мессенджер – это канал оперативной связи, и в этом суть его использования. Когда у вас нет возможности дать ответ сразу, хотя бы напишите "ваше сообщение получено, через час отвечу", – комментирует Анастасия.

Согласно опросу, 29% респондентов негодуют как раз из-за долгого ожидания ответа. Каждый четвертый участник опроса поделился, что его раздражает отсутствие ясности в переписке, когда просто перечисляются задания и непонятно, кто и что должен сделать. Почти столько же участников опроса не принимают использование англицизмов и ненормативной лексики. 21% не желает общаться, если тон письма слишком фамильярный и выходит за рамки профессионального, - сообщает Тюменская область сегодня.