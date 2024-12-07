Новые арт-объекты появятся в Тюмени

Серию мини-скульптур, созданных командой проекта "Легенды тюменских улиц", установят в Тюмени. Они основаны на исторических событиях и фактах об известных личностях города.

Планируется создать и разместить в разных уголках города 7 скульптур. Каждый объект представляет собой вымышленного персонажа, вдохновенного легендами из истории Тюмени. Все скульптуры будут иметь QR-код, по которому можно узнать факты и тайны о городе.

30 ноября на улице Дзержинского прошла презентация первого арт-объекта из серии. Тюмик по имени Лев стал символом влюбленных тюменцев. Ее история связана с одной из главных достопримечательностей города — Мостом Влюбленных, - сообщает Мой-портал.ру.

На презентации скульптуры горожанам рассказали об улицах Тюмени. В интерактивном формате они погрузились в историю родной земли и познакомились с ключевыми событиями жизни города. В завершение события все участники получили памятные призы.

"Идея проекта возникла в поездке по России, когда мы осознали, как важно иметь в нашем городе свои собственные уникальные и интересные арт-объекты, привлекающие внимание как туристов, так и местных жителей. С помощью проекта, мы хотим, чтобы жители и гости Тюмени открыли для себя новые грани городских улиц и узнали о событиях, которые формировали наш город на протяжении веков", — поделилась руководитель проекта "Легенды тюменских улиц" Дарья Шереметьева.