Об особенностях эксплуатации китайских авто зимой рассказали специалисты

Некоторые автомобилисты беспокоятся за состояние китайских машин в условиях русских зим.

В целом премиальные китайцы были представлены в России уже накануне зимы 2024 года. За это время автовладельцы успели прочувствовать часть зимнего периода прошлого, а также пару месяцев этого года и оценить состояние электрики.

Как отметили в пресс-службе "ГК АВТОДОМ", тюменцам не стоит переживать из-за работы электронных систем во время запуска автомобиля. На данный вопрос не влияет страна производителя – зависит только состояние конкретного аккумулятора.

– Так, на автомобилях EXEED, стоят различные типы АКБ. Например, на моделях, оснащенных системами автоматического запуска и большим количеством электронного оборудования используются аккумуляторы с технологиями EFB и AGM, обеспечивающими быструю перезарядку, что очень важно при коротких поездках в зимний период, – подчеркнул эксперт.

Частый и сильный снегопад также не отражается на функционировании автомобиля. Это происходит из-за встроенных в сам электрокар режимов вождения, предусмотренных специально для России.

Что немаловажно, для удобства автолюбителей также организованы специальные внутренние опции, обеспечивающие комфортное использование машины в нашей стране. К ним относятся подогрев руля и сидений или двухслойное атермальное лобовое стекло, - сообщает Тюменская область сегодня.