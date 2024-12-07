Выставку "Ожерелье экватора" открыли в Тобольске

В Тобольск прибыла выставка из Курганской области. Трансазиатский проект Российской академии художеств посвящен 75-ой годовщине установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезия.

Выставка продолжит свою работу в Тобольске до 12 января 2025 года. Название "Ожерелье экватора" связано с расположением входящих в состав Индонезии островов, которые, как ожерелье, рассыпаны по обе стороны экватора.

В экспозиции представлено 206 художественных произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства российских авторов, которые за последние 20 лет по приглашению индонезийской стороны посещали архипелаг - острова Суматра, Ява, Мадура, Ламбок, Бали, Калимантан. Кроме того, выставка познакомит с экспедиционными "трофеями" – культовыми принадлежностями и предметами быта коренных жителей островов.

В открытии выставки приняли участие Глава города Петр Вагин и председатель Тобольской городской Думы Андрей Ходосевич. Экскурсию для первых гостей провел главный куратор проекта, Академик Российской академии художеств, Президент бюро творческих экспедиций Владимир Анисимов.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

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