Какие дачные работы лучше провести в декабре

14:19 07 декабря 2024
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По словам опытной дачницы, Инны Осадчих, зимой самое врем задуматься о будущем сезоне. Следует продумать план весенних посадок.

– Проверьте наличие семян. Если каких-то нет, то докупите. Не забудьте проверить сроки годности. Если они истекли, семена лучше купить новые, старые вряд ли взойдут, – говорит тюменка.

Кроме того, она советует запастись необходимой для посадок тарой, чтобы не искать это все, когда придет время.

А еще горожанка рекомендует посещать садовый участок, чтобы счищать снег с теплицы. Правда, пока этот совет не совсем актуален, так как в областной столице снега почти нет, - сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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