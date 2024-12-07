Тюменские врачи спасли жизнь младенцу

Жительница Ишима после родов заметила у ребенка естественный отек лица, но когда он сошел, то в уголке глаза стало видно подкожное новообразование.

"После осмотра, мы в срочном порядке госпитализировали пациента в отделение патологии новорожденных. Ситуация осложнялось тем, что из-за нагноения инфекция медленно распространялась по всему организму, что крайне опасно для малыша. Команда офтальмологов детского стационара больницы приняла решение о проведении многоэтапного лечения", — рассказала врач-офтальмолог Анастасия Голубева.

Первым дело важно было остановить распространение инфекции. Врачи провели вскрытие флегмоны слезного мешка, после чего была назначена антибактериальная терапия. На втором этапе, в ходе оперативного вмешательства, ребенку провели зондирование слезно-носового канала с двух сторон для оттока слезной жидкости.

После операции малыш быстро пошел на поправку и был выписан домой совершенно здоровым, - сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).