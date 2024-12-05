Ямальских добровольцев приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе

Грантовый конкурс для волонтеров стартовал на Ямале сегодня, в День добровольца. Заявки принимаются до 15 января. Участники могут рассчитывать на поддержку в размере до 300 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются граждане России старше 18 лет. Обязательные условия – постоянная прописка на Ямале и регистрация на федеральных платформах Добро.рф и Созидатели.рф. Волонтерам необходимо предложить идею социального проекта для реализации в округе в следующем году.

Заявлены шесть тематических направлений добровольческой деятельности – это помощь нуждающимся и незащищенным категориям населения, развитие добровольчества, реализация инициатив по сбору мусора, благоустройству и защите животных. На грант могут претендовать авторы социокультурных проектов, инициатив по поддержке участников боевых действий, организаторы мероприятий в рамках Года героев на Ямале, который пройдет в 2025-м.

Конкурсная заявка состоит из нескольких разделов, в которых нужно отразить информацию о проекте, руководителе и привлекаемой команде, составить календарный план мероприятий и расчет бюджета.

Отметим, конкурс грантов добровольцам и волонтерам на реализацию социально значимых проектов проводится на Ямале уже шестой раз. С этого года региональным оператором выступает "Гранты Ямала" совместно с Арктическим центром добровольчества на региональной платформе. Имена победителей и лучшие проекты назовут в феврале 2025 года, а с 1 апреля победители приступят к реализации своих идей.

По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, Международный день добровольцев отмечают более 40 тысяч жителей региона. В округе работает 332 волонтерских объединения, присоединиться к ним может каждый.

Фото: страница Дмитрия Артюхова в социальных сетях.