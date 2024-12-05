Комарово-парк - без шашлыков, но со скейтерами и бегунами

В следующем году Комарово-парк дополнит список таких городских территорий, как Гилевская роща, лесопарк им. Ю.А. Гагарина, экопарк Затюменский. На взгляд главы города Тюмени Максима Афанасьева объект будет интересен разным группам населения. В прямом эфире он рассказал горожанам, что в новом зеленом пространстве, расположенном в Тюменской слободе, уже на 40% выполнены работы по дорожным покрытиям.

В дальнейшем предусмотрено создание разноплановых площадок для культурно-спортивных мероприятий. Например, после недавней встречи с представителями спортивной общественности проект дополнили лыжной базой и скейт-парком. Как и в экопарке Затюменский, в Комарово-парке планируют проводить забеги "5 верст".

На территории более 38 га установят видеокамеры и подключат их к системе "Безопасный город", вечерами в парке будет светло. Для детей создадут четыре игровые зоны, в том числе одну для ребят с особенностями здоровья. Как и во всех новых благоустроенных объектах, не обойдется без стационарного туалета.

Как уточнили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, мангальных зон в Комарово-парке не будет, зато их станет больше в соседнем Плехановском бору.