В Тюменской области работают около 270 тысяч добровольцев

Сегодня в России отмечается день неравнодушных людей, готовых прийти на помощь ближнему, не требуя компенсации взамен. Речь о добровольцах и волонтерах - губернатор Тюменской области Александр Моор выразил им благодарность за их отзывчивость.

"Мы чествуем всех тех, кто готов бескорыстно помогать людям и дарить окружающим добро. В Тюменской области около 270 тысяч жителей вовлечены в волонтерскую деятельность. Многие стали добровольцами, чтобы помогать участникам специальной военной операции и их семьям, сохранять историческую память, заниматься гуманитарной помощью. ... Уверен, добро, которые вы дарите людям, вернется вам сторицей. Спасибо за активность и неравнодушие", - отметил губернатор.

Подчеркивая значимость волонтерской работы, Моор сообщил, что, например, только для жителей Курской области штабы "Мы вместе" собрали и отправили более 40 тонн гуманитарного груза. На свежей памяти и паводок - без добровольцев регион вряд ли бы справился: тысячи людей наполняли мешки с грунтом, помогали строить и укреплять защитные насыпи и сооружения.