Беллер из Сорокинского района рассказали, как воспитать тренера в домашних условиях

Областные соревнования "Папа, мама, я – спортивная семья" десять лет назад стали местом становления нового тренера в династии Беллер из Сорокинского района.

В то время супруги решили приобщить маленькую дочь Полину к занятиям спортом. Инициатива исходила в большей степени от главы семьи Дмитрия, который с юности работает в Сорокинской ДЮСШ. Начинал тренером по баскетболу, а сейчас уже много лет является директором.

Четыре года подряд Беллеры с удовольствием принимали участие в семейных состязаниях, знакомились с семьями из других районов, брали с них пример и поддерживали друг друга. Тогда нашим героям трижды удалось подняться на пьедестал почета. Но самое важное для родителей было влюбить дочь в занятия спортом. Это у них получилось: Полина увлеклась баскетболом, лёгкой атлетикой и многоборьем ГТО. Завоеваны медали школьной баскетбольной лиги, одержаны три победы в областных соревнованиях "Шиповка юных" и пройден отбор на всероссийский финал "Президентских состязаний".

Дмитрий рассказал, что первые два-три года лидером семейных соревнований был он, но потом инициативу на себя взяла дочка.Сейчас Полина фитнес-инструктор и свои организаторские способности ловко использует в работе. Параллельно учится в институте физической культуры ТюмГУ, является победителем конкурса "Лучший староста", планирует свою будущую карьеру в спортивной сфере. Вместе с отцом девушка участвует в областных фестивалях ГТО, Сельских спортивных играх и других активностях ради удовольствия. У обоих несколько золотых значков комплекса ГТО. С мамой же у нее есть свое хобби — танцы. Когда Полина выступала на местных мероприятиях, родители всегда ее поддерживают как на сцене, так и за ее пределами.

"Мы, как родители, очень рады, что дочь пошла по нашим стопам и многому у нас научилась", - отметил Дмитрий.

Беллеры намерены прививать любовь к спорту и следующим поколениям своей спортивной династии, быть в этом примером как для членов семьи, так и односельчан. Чтобы ярких спортивных звезд на небосклоне Сорокинского района в частности, и Тюменской области в целом становилось все больше.