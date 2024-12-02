Мастер года-2023 Иван Зарубин нацелился на звание лучшего просветителя

Преподаватель тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин, выигравший в 2023 году всероссийский конкурс "Мастер года" в 2025 году хочет получить просветительскую награду Знание.Премия – 2024 в номинации "За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования". Поддержать голосами земляка или других участников тюменцы могут в мини-приложении во"ВКонтакте" с 28 ноября 2024 года по 15 января 2025 года.

Иван Зарубин занимается повышением мастерства работников сферы образования, выступает на сессиях и курсах для педагогов, продвигает сотрудничество ссузов с компаниями и своим примероп доказывает коллегам важность участия в профессиональных конкурсах. Своей просветительской работой Иван охватывает более 10 миллионов человек: выступает лектором Российского общества "Знание", принимал участие в Арктической экспедиции "Ледокол знаний — 2024", отметили в пресс-службе общества "Знание".

В открытом голосовании в специальной номинации "Народный выбор" участвует 96 номинантов шорт-листа 2024 года: 53 просветителя и 43 проекта. Претенденты представлены в 15 номинациях, в каждой из которых можно отдать свой голос за одного просветителя или просветительский проект.

Имена лауреатов просветительской награды Знание.Премия — 2024 будут озвучены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в феврале 2025 года в Москве.