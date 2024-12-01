Тюменский геодезист создал уникальное наглядное пособие

Анимированную карту по истории боевых действий 229-й стрелковой дивизии ишимского формирования" создал геодезист и картограф Павел Дементьев На ее создание у него ушло около года, итогом стала уникальное в своем роде наглядное пособие.

Сам Павел родом из Нижнетавдинского района из с. Велижаны. Исследование именно по 229 дивизии начал, потому что однажды в интернете увидел такой заголовок: велижанцы в Сталинградской битве.

"Прочитал статью, в которой был выложен список бойцов 229-й из книги "Возвращенные имена" Рафаэля Гольдберга. Там значились более 140 имен из бывшего Велижанского района. А нам в школьные годы рассказывали, что лишь три-пять человек участвовали в Сталинградской битве, тут же совсем иная цифра", - рассказал Павел Дементьев.

Его специализация – карты и пространственные данные, поэтому начинающий краевед стал детально изучать ход боевых действий по картам, схемам, где-то применял данные космической съемки. Затем все это сопоставил с текстовыми данными. По итогу стала вырисовываться реальная картина того, как все происходило в августе 1942 года под Суровикино Волгоградской области.

Разобравшись в последовательности боевых действиях, исследователь написал небольшую статью, направил в комиссию районный краеведческой конференции "Тавдинские чтения". После чего решил выступить с докладом по истории дивизии и рассказать о земляках в своем родном селе, в Велижанах.

Слушатели были, без преувеличения, в восторге, потому что для них открылся целый новый пласт истории родного края. Они тоже ничего не знали об этих 140 бойцах, воевавших в составе 229 СД.

Принцип ее действия таков: при нажатии на клавишу или компьютерную мышь, на слайде происходит то или иное действие – передвижение какого-то объекта, а докладчик его комментирует. Получается наглядно. И даже незнакомые с темой и не ориентирующиеся в картах люди смогли составить четкое наглядное пространственное и временное представление о действиях бойцов 229 стрелковой дивизии на поле боя, - сообщает Тюменская линия.