Тюменский травматолог напомнила об опасности петард

19:21 01 декабря 2024
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Врач травматолог–ортопед Анастасия Данилова рассказала, какие бывают петарды и в чем их опасность.

Трубочные петарды имеют форму трубочки и могут издавать громкий звук при взрыве. Они часто используются на праздниках, но могут быть очень опасными из-за нестабильного взрыва.
Римские свечи нечто большее, чем просто петарда, поскольку они стреляют фейерверками в небо. Они могут нанести серьезные травмы, если не следовать правилам использования.
Бенгальские огни хотя и кажутся менее опасными, бенгальские огни могут вызывать ожоги и повредить предметы вокруг, если не соблюдать осторожность.
Салюты и фейерверки могут быть как милыми, так и опасными. Кроме того, они требуют специального места для запуска и соответствующих знаний, - сообщает Мегатюмень.

Теги: безопасность , Новый Год
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