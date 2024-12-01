Тюменский травматолог напомнила об опасности петард

Врач травматолог–ортопед Анастасия Данилова рассказала, какие бывают петарды и в чем их опасность.

Трубочные петарды имеют форму трубочки и могут издавать громкий звук при взрыве. Они часто используются на праздниках, но могут быть очень опасными из-за нестабильного взрыва.

Римские свечи нечто большее, чем просто петарда, поскольку они стреляют фейерверками в небо. Они могут нанести серьезные травмы, если не следовать правилам использования.

Бенгальские огни хотя и кажутся менее опасными, бенгальские огни могут вызывать ожоги и повредить предметы вокруг, если не соблюдать осторожность.

Салюты и фейерверки могут быть как милыми, так и опасными. Кроме того, они требуют специального места для запуска и соответствующих знаний, - сообщает Мегатюмень.