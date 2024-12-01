Как вырастить зелень на подоконнике, рассказали агрономы

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области поделились опытом выращивания зеленных трав.

Самыми неприхотливыми являются лук репчатый и кресс-салат. Сложнее придется с листовым салатом и петрушкой. Обе культуры достаточно светолюбивы и при недостатке света быстро вытягиваются и теряют свои вкусовые качества.

Один из простых способов, выращивание без использования грунта, в воде. Небольшую емкость наполните жидкостью, у луковицы обрежьте верхнюю часть растения. В воду опускаем только корешки луковички, для предотвращения ее загнивания. Зелень такой луковицы можно срезать регулярно до тех пор, пока луковица не станет морщиниться.

Грунт для посева петрушки выбирают любой питательный цветочный, поливают теплой водой и немного уплотняют, после чего спичкой делают бороздки и высевают семена. Дома можно не бояться загустить насаждения. После посева семена засыпают почвой слоем не более 1 см. Чтобы всходы появились быстрее, необходимо поливать через день утром и вечером небольшими порциями теплой воды. После появления всходов поливы можно проводить ежедневно. Срезают листья при достижении ими длины 15–17 см. Чтобы петрушка лучше росла, ей обеспечивают достаток света в течение 10 часов, подкормки не обязательны, - сообщает КП-Тюмень.