Тюменский трихолог раскрыла секреты быстрого роста волос

Решить проблему медленного роста или выпадения волос возможно, считает трихолог, кандидат медицинских наук, директор Graft clinic Анастасия Курская. Она рассказала о нескольких способах, которые помогут ускорить рост волос.

Правильный рацион сказывается на здоровье волос и скорости их роста. Убедитесь, что в вашем меню достаточно витаминов и минералов, в том числе биотина, цинка и витаминов группы В. Добавьте в свой рацион побольше фруктов и овощей (это особенно актуально в зимний период), чтобы обогатить организм всеми необходимыми ему веществами.

Также в рационе обязательно должен быть белок. Добавьте в свое меню яйца, жирную рыбу, мясо птицы.

Мы не всегда можем восполнить недостаток витаминов только правильно подобранной пищей. Вероятнее всего вам понадобятся витамины группы В, например, витамин В5 и все тот же биотин. Это должен назначить специалист.

Применение масок с натуральными ингредиентами может значительно улучшить состояние волос. Попробуйте маски с кокосовым маслом, медом или оливковым маслом. Отлично подойдут и маски с кератином.

Продукты с коллагеном помогут укрепить структуру волос и способствовать их росту. Включите в рацион продукты с коллагеном или добавляйте коллагеновые добавки в свое питание.

Не забывайте о водном балансе. Для этого необходимо пить достаточное количество жидкости – из расчета 30 мл на 1 килограмм веса. Но помните, что соки, газировка, кофе и чай не учитываются, - сообщает АиФ-Тюмень.