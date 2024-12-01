Голосование в ежегодном конкурсе "Город России-2024" продлится еще месяц

До окончания народного голосования на Всероссийском конкурсе "Город России. Национальный выбор-2024" остается 1 месяц. Итоги будут подведены 31 декабря.

Тюмень находится в шаге от первой десятки, город набрал более 28,2 тысячи голосов и остается на 11-м месте. При поддержке жителей этот результат можно улучшить.

Голосование проходит на официальном сайте город-россии.рф, с одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Регистрации, подтверждения кодами не требуется, возрастных ограничений нет (0+), процедура бесплатная. Нужно выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.

Тюмень продолжает лидировать среди городов Уральского федерального округа. Ханты-Мансийск на 12 месте, Челябинск – на 15-м, Екатеринбург – на 25-м, Курган – на 47-м, Салехард – на 54-м, - сообщает Вслух.ру.