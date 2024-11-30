Тюменская молодежь может поучаствовать в театральном образовательном форуме

7 декабря в мультицентре "Контора пароходства" и в Молодежном театральном центре "Космос" стартует театральный форум "Замысел". Участников ждет образовательная программа: открытые мастер-классы, тренинги и лекции в области физического театра. Узнать подробности и зарегистрироваться можно до 7 декабря в сообществе во "ВКонтакте" "Театральный образовательный форум “Замысел”".

Принять участие могут молодые люди от 16 лет. Событие станет площадкой для встречи как новичков, так и опытных театралов, объединенных общим стремлением популяризировать и развивать физический театр. Этот жанр представляет собой синтез музыки, танца, пантомимы, импровизации и изобразительного искусства с доминированием движения над текстом. Участники погрузятся в атмосферу профессионального общения и научатся передавать мысли и чувства через тело, используя только движения и мимику.

На форуме для тюменцев пройдут обучающие активности от экспертов в области театрального искусства. Среди них:

— Лика Шевченко — режиссер сценического движения и хореограф драматических спектаклей в Москве, Челябинске, Ульяновске, Красноярске, Саратове. А также педагог Contemporary dance, хореограф-постановщик 12 программ в Цирке Никулина, главный хореограф-постановщик телешоу Первого канала: "Цирк", "Цирк со звездами" и "Без страховки". Эксперт проведет три мастер-класса:

● "Тело как пространство для композиции". Участники раскроют связь между звуком и движением, научатся создавать партитуру и выражать свои мысли через поэтическое движение тела.

● "Работа со звуком как новый ресурс тела". Вместе с экспертом тюменцы изучат ритмы усилий и восстановления, а также диапазоны человеческого тела, которые можно описать как "тише-громче", "угасание-взрыв", "сила-слабость" и "слои тела".

● "Диалоги: тела, звука и пространства". Участники мастер-класса будут говорить о таких понятиях, как природное тело, виртуальное тело и реализованное тело.

— Александр Федоров — художник по свету, который работает не только в Тюмени, но и по всей России. Он разрабатывает световые решения для сцены, а также является главным художником по свету в театре Дмитрия Ефимова "Европа".

В ходе мастер-класса "Свет при постановке", Александр поделится с участниками своими знаниями и опытом в области работы со светом. Он расскажет и покажет, как расставлять акценты, чтобы сцена выглядела выигрышно и привлекала внимание.

— Алексей Ищук — педагог, хореограф-постановщик, режиссер, педагог по современной хореографии в проекте "Международная летняя театральная школа" из Москвы. Он проведет лабораторию нового самобытного искусства — "Тураизм". Участники будут черпать вдохновение из природных стихий, энергии и самой сути реки Туры, создавая пластико-хореографические тексты. Эти тексты будут звучать на берегах реки или будут считываться с камней, песка, водной поверхности и предметов, поднятых со дна. По завершении тюменцы поставят небольшое театральное представление.

— Елизавета Тарабанова — педагог по современным техникам танца в Академии Русского балета имени Вагановой и Консерватории имени Римского-Корсакова, руководитель танцевальной компании "Полуночники", одна из основателей школы "Правила Движения" из Санкт-Петербурга. Эксперт проведет танцевальные мастер-классы:

● "Быстро и безопасно". На этом занятии тюменцы освоят техники, которые сделают их тело более гибким и подвижным. Постепенно они подключат динамику и улучшат качество движений.

● "Партнеринг". Во время мастер-класса участники будут взаимодействовать друг с другом в группе или в паре, используя вес, положение тела и ритм.

● "Импровизация". Тюменцы научатся выполнять упражнения и задания, которые помогут им сосредоточиться на своем теле, - сообщает Мой-портал.ру.

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