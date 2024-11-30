В Тобольске открылась выставка, приуроченная к 100-летию художника из Югры

В Губернском музее Тобольска открылся выставочный проект к 100-летию югорского художника Митрофана Тебетева

Член Союза художников России, почетный гражданин города Ханты-Мансийска, ветеран труда, хантыйский художник Митрофан Алексеевич Тебетев (1924-2011) родился в деревне Лохтокурт Октябрьского района Ханты-Мансийского округа. Уже в зрелом возрасте он взялся за кисть, а в 1962 году, окончив Заочный народный университет искусств при Центральном доме народного творчества им. Н.К. Крупской, всерьез занялся живописью, создавая портреты, яркие натюрморты и красочные пейзажи.

Живописные работы Тебетева посвящены родному краю и жизни его коренных жителей — хантов и манси. Изображая скромную, но завораживающую северную природу, тихие провинциальные улицы, художник передавал свою любовь и теплоту к родной земле. В жанровых сценах он стремился запечатлеть уходящие в прошлое традиции и повседневную жизнь своих земляков.

Работы художника хранятся в собраниях музеев Ханты-Мансийска, Суздаля, Тюмени, Крыма (Ливадийский дворец-музей), поселков Березово и Шеркалы, а в январе 2023 года 49 картин и 6 рисунков М.А. Тебетева поступили в фонды Тобольского музея-заповедника.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

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