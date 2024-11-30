К распродажам стоит подготовиться заранее, считают эксперты

Блогер Анжела Дмитриева рекомендует заранее готовиться к шопингу. "Не стоит приобретать дубликаты вещей, которые уже есть в гардеробе. Часто бывает, что мы начинаем панически искать привычную одежду, будь то очередные джинсы, ботинки или футболки. Не ведитесь на ажиотаж, лучше подготовиться к акциям заранее: составьте список необходимых вещей, не забудьте об аксессуарах и предметах для утепления, таких как шарфы, перчатки и шапки. Посмотрите, какие вещи у вас уже есть в избытке, а чего действительно не хватает. Лучше приобрести качественный кардиган вместо пятой футболки", — рассказала Анжела.

Старайтесь избегать импульсивных покупок, советует маркетолог Светлана Харитонова. По ее словам, зачастую покупатели не обращают внимание на цены и не анализируют, какой она была раньше. Их привлекает яркая скидка, и инстинктивно тянутся к покупке. Однако дома приходит понимание, что многие приобретения были необоснованными.

Необходимо заранее решить, сколько денег можно потратить на одежду, технику, электронику без ущерба для бюджета семьи. Большинство магазинов заранее объявляют условия распродаж, поэтому будет несложно определить, куда стоит пойти в первую очередь и что купить, - сообщает Мегатюмень.

"Также действует эффект массового поведения: когда вокруг все стремятся к приобретению, появляется желание последовать их примеру, как будто это дело принципа. В результате покупатель поддается эмоциональной вспышке, убеждая себя в том, что сделал удачное вложение, хотя, возможно, это всего лишь минутная слабость", — объясняет эксперт.