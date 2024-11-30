Средняя зарплата в Тюменской области более 83 тысяч рублей

По данным Росстата, за 10 месяцев 2024 года Тюменская область находится на третьем месте в Уральском федеральном округе.

В сентябре номинальная начисленная зарплата в Тюменской области в среднем составила 83 тыс. 12 рублей. Это на 21,3% больше, чем годом ранее.

В УрФО более высокие начисления традиционно в ЯНАО (150 тыс. 642 руб.), ХМАО-Югре (128 тыс. 870 руб.). В Свердловской области они составили 77 тыс. 878 руб., в Челябинской – 71 тыс. 369 руб., в Курганской - 61 тыс. 388 руб.

В январе-сентябре средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 80 тыс. 20 руб., что на 16,4% выше, чем год назад. Уровень также на третьем месте в УрФО, - сообщает Вслух.ру.

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